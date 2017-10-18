Президент Хорватии планирует обсудить с Путиным вопросы безопасности

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы безопасности в Европе и мире.

"Коснёмся вопросов безопасности на европейском континенте, особенно вопросов безопасности в соседних странах из Юго-Восточной Европы, вопросов безопасности в глобальном масштабе, в решении которых Россия играет чрезвычайно важную роль", — сказала она.

При этом Грабар-Китарович отметила, что сегодняшние переговоры прежде всего будут касаться двусторонних отношений, которые включают и экономическое сотрудничество и иные вопросы.

Она выразила уверенность, что встреча с президентом РФ станет новой ступенью в отношениях между странами, откроет новые возможности для сотрудничества.