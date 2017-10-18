В Эстонии педофил по прозвищу "Тварь" может досрочно выйти на свободу

ТАЛЛИН, 18 окт – РИА Новости. Тартуский уездный суд на своем заседании 18 октября будет рассматривать возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы 42-летнего Яануса Рохуметса, который получил срок за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, сообщает Sputnik Эстония.

На счету Яануса Рохуметса десять жертв. На протяжении семнадцати лет, с 1992 по 2009 годы, он насиловал детей, младшему из которых было менее пяти лет.

Сотрудники Департамента полиции при обыске квартиры Рохуметса обнаружили свыше 2000 порнографических фотографий, на которых были изображены дети до 14 лет.

При общении в социальных сетях Яанус Рохуметс использовал ник "Тварь" (по эстонски — Elukas).

В конце мая 2010 года суд признал Рохуметса виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Сам осужденный педофил признал свою вину частично.

В октябре того же года по требованию прокурора наказание было ужесточено до десяти лет тюрьмы. В декабре 2010 года этот приговор вступил в законную силу.

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