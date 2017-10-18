Большинство европейцев не поддержат выход своих стран из ЕС, показал опрос

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Мария Князева. Большинство граждан Евросоюза поддерживают членство своих стран в ЕС, свидетельствуют данные опроса Parlemeter, которые приводятся в сообщении Европарламента.

Всего опрос прошли почти 28 тысяч человек в возрасте от 15 лет во всех 28 странах Евросоюза в период с 23 сентября по 2 октября текущего года.

"Явное большинство европейцев продолжает поддерживать членство своей страны в Евросоюзе. 57% респондентов считают, что членство в ЕС – это хорошо для их страны. (Показатель) почти такой же, как был до кризиса. Большинство респондентов во всех странах ЕС говорят, что членство в ЕС принесло пользу их стране", — говорится в сообщении.

Доля граждан Евросоюза, которые считают, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе, составила 64%, что на 4 процентных пункта выше, чем в 2016 году. При этом 25 % респондентов уверены в обратном, свидетельствуют материалы ЕП.

Около 47% респондентов считают, что их мнение учитывается в Евросоюзе, что является лучшим результатом со времен 2009 года.

"Результаты опроса очень положительны и обнадеживающи. Они показывают, что доверие к институтам (Евросоюза – ред.) и нашей работе продолжает расти, а также, что мы выходим из кризиса последних лет", — цитируются в сообщении слова главы Европаламента Антонио Таяни.