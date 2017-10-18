Ядерная сделка с Ираном поспособствует разоружению, заявил глава ОДВЗЯИ

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном может способствовать вступлению в силу ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) и избавлению мира от ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости председатель подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

"Я по-прежнему уверен, что эта сделка (с Ираном – ред.) может и должна подготовить почву для другого соглашения, которое приведет к нашей мечте, заключающейся в том, чтобы… ДВЗЯИ вступил в силу, и в том, как ДВЗЯИ может поспособствовать достижению конечной цели, к которой мы все стремимся — миру, свободному от ядерного оружия ", — заявил Зербо.

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.

Глава ОДВЗЯИ рассказал, что в понедельник он встретился со спикером иранского парламента Али Лариджани и обсудил вопрос о ратификации ДВЗЯИ. По словам Зербо, Лариджани отметил, что он не против договора, но считает, что возможность его ратификации зависит от исхода ситуации с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий), подписанным Ираном и "шестеркой" международных переговорщиков.

"Было бы трудно получить согласованную поддержку любого другого договора по контролю над вооружениями (от Тегерана – ред.), пока гражданское общество (Ирана – ред.) и парламент не увидят результаты и плоды того, что сейчас находится на рассмотрении – ядерной сделки Ирана", — заявил Зербо, ссылаясь на слова Лариджани.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.