В горах Абхазии нашли тело, предположительно, российского туриста

Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии. Архивное фото

Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии. Архивное фото

СУХУМ, 17 окт – РИА Новости. Обнаруженное в горах Абхазии неопознанное тело мужчины может принадлежать пропавшему туристу Андрею Лихачеву, сообщил Sputnik Абхазия.

Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе МЧС, останки уже доставлены в Сухум для проведения генетической экспертизы.

Тело в четырех километрах от дороги Верхнего Келасура 15 октября обнаружил случайный прохожий.

В МЧС пояснили, что экспертизой и другими процессуальными действиями будет заниматься прокуратура Сухумского района.

По словам спасателей, останки сильно разложились, и без экспертизы ДНК опознание будет невозможным.

Пропавший в горах Абхазии российский турист Андрей Лихачев приехал в республику 9 июля. Он планировал совершить поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляет около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.

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