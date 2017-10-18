В горах Абхазии нашли тело, предположительно, российского туриста

СУХУМ, 17 окт – РИА Новости. Обнаруженное в горах Абхазии неопознанное тело мужчины может принадлежать пропавшему туристу Андрею Лихачеву, сообщил Sputnik Абхазия.
Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.
Тело в четырех километрах от дороги Верхнего Келасура 15 октября обнаружил случайный прохожий.
В МЧС пояснили, что экспертизой и другими процессуальными действиями будет заниматься прокуратура Сухумского района.
По словам спасателей, останки сильно разложились, и без экспертизы ДНК опознание будет невозможным.
Пропавший в горах Абхазии российский турист Андрей Лихачев приехал в республику 9 июля. Он планировал совершить поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Лихачев, составляет около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.
Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>