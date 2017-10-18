В Каталонии приветствуют посредничество в переговорах с Мадридом

Глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева на пресс-конференции в Брюсселе. 18 октября 2017

Глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева на пресс-конференции в Брюсселе. 18 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Каталония не просит посредничества для проведения переговоров с Мадридом, но приветствует предложения выступить посредниками, чтобы убедить испанские власти сесть за стол переговоров, заявил глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.

"Мы слышали разные предложения о выступлении посредниками. Если кто-то может помочь вести диалог, переговоры, мы готовы. Но не мы ищем посредника. Мы требуем переговоров", — сказал Ромева журналистам в Брюсселе.

По его словам, "посредничество возможно только тогда, когда обе стороны согласны".

"Нужно признать, что проблема не в посредничестве, а в нехватке политической воли со стороны испанского правительства. Если кто-то предлагает (посредничество) и может убедить испанское правительство вести переговоры, мы готовы", — заявил представитель каталонского регионального правительства.

При этом он отметил, что "на сегодняшний день ответом на предложение Каталонии вести переговоры было лишь запугивание, угрозы и перевод политического процесса в судебное русло".