В Каталонии приветствуют посредничество в переговорах с Мадридом

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Каталония не просит посредничества для проведения переговоров с Мадридом, но приветствует предложения выступить посредниками, чтобы убедить испанские власти сесть за стол переговоров, заявил глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева.
По его словам, "посредничество возможно только тогда, когда обе стороны согласны".
"Нужно признать, что проблема не в посредничестве, а в нехватке политической воли со стороны испанского правительства. Если кто-то предлагает (посредничество) и может убедить испанское правительство вести переговоры, мы готовы", — заявил представитель каталонского регионального правительства.
При этом он отметил, что "на сегодняшний день ответом на предложение Каталонии вести переговоры было лишь запугивание, угрозы и перевод политического процесса в судебное русло".