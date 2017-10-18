Вступление в силу ДВЗЯИ может остановить испытания в КНДР, считает Зербо

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил, что вступление договора в силу поможет гарантировать прекращение Северной Кореей ядерных испытаний.

"В конце концов, единственный способ остановить КНДР с испытаниями — это вступление в силу договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ – ред.). Я надеюсь, что страны будут работать в том направлении, чтобы КНДР присоединилась к мораторию на ядерные испытания и подписала ДВЗЯИ в рамках решения вопроса денуклеаризации", — заявил Зербо в интервью РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на все более жесткие санкции, КНДР не прекратила ядерные испытания. Он выразил надежду, что "в конечном итоге многосторонняя дипломатия возобладает… и сможет ослабить напряженность, чтобы земля не пострадала от ядерной войны".

Зербо добавил, что помимо ядерных испытания КНДР пристального внимания ООН заслуживают и вопросы террористической угрозы. "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил руководителем антитеррористического управления организации российского дипломата Владимира Воронкова, моего хорошего друга. Я считаю, что вопрос Северной Кореи заслуживает того же внимания потому, что это один из ключевых вопросов в данный момент, ключевой вопрос нашего поколения", — сказал он.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.