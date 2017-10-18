Вступление в силу ДВЗЯИ может остановить испытания в КНДР, считает Зербо

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил, что вступление договора в силу поможет гарантировать прекращение Северной Кореей ядерных испытаний.
Он отметил, что несмотря на все более жесткие санкции, КНДР не прекратила ядерные испытания. Он выразил надежду, что "в конечном итоге многосторонняя дипломатия возобладает… и сможет ослабить напряженность, чтобы земля не пострадала от ядерной войны".
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.