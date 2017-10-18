Рябков призвал к выдержке в сфере международного контроля над вооружениями

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия призывает проявить выдержку в сфере международной системы контроля над вооружениями, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас, как мы все видим, многие компоненты современной архитектуры поддержания международной стабильности и безопасности, звенья системы контроля над вооружениями оказываются под вопросом. И если не проявить должную политическую волю, выдержку, настойчивость, если не инвестировать в соответствующий политический капитал, мы вполне можем оказаться в ситуации, когда через какое-то время инструментарий поддержания стабильности и безопасности обеднеет. Этого хотелось бы избежать",- сказал Рябков на открытии первой международной конференции Молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в МИФИ.