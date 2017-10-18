В ОДВЗЯИ заявили о готовности обсудить с КНДР запрет ядерных испытаний

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо заявил, что готов использовать предстоящую Московскую Конференцию по нераспространению в качестве платформы для переговоров с Северной Кореей.

"Наши двери в ОДВЗЯИ открыты потому, что наша роль заключается в том, чтобы все страны, особенно страны из второго дополнения к договору и Северная Корея, присоединились к договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, подписали его и рассмотрели его ратификацию. Кто я такой, чтобы говорить, что я не был бы готов вести переговоры с Северной Кореей о возможном подписании и возможной ратификации… Если обсуждение здесь, в Москве, может побудить КНДР присоединиться к мораторию на ядерные испытания и присоединиться к ДВЗЯИ, почему бы и нет", — заявил Зербо в интервью РИА Новости.

Московская конференция по нераспространению пройдет 19-21 октября с участием, в том числе представителя КНДР.

Второе дополнение к ДВЗЯИ включает в себя страны, чья ратификация необходима для того, чтобы договор вступил в силу. Восемь государств еще не ратифицировали договор, пять из них, включая Китай, Египет, Иран, Израиль и США, подписали договор, в то время как Северная Корея, Индия и Пакистан еще должны подписать и ратифицировать его.