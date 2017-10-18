В Приднестровье началась ротация российских миротворцев

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова приступили к ротации, сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Ротация российских миротворческих батальонов в зоне безопасности является плановой и завершится 23 октября", — говорится в сообщении.

По данным ЗВО, ротация пройдет в два этапа. В рамках первого личный состав мотострелкового подразделения погрузит штатное вооружение и имущество на технику, а в рамках второго совершит марш в центральный участок зоны безопасности, находящийся в Дубоссарах.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.