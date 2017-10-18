Премьер Греции заявил, что больше не считает Трампа "злом"

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после встречи с президентом США заявил, что подход Дональда Трампа к делам и его действия в политике могут казаться дьявольскими, но на самом деле они идут на благо. Таким образом он ответил на вопрос о своих прежних высказываниях о Трампе.

Американский журналист на пресс-конференции после переговоров Трампа и Ципраса напомнил греческому премьеру слова, сказанные в марте 2016 года о возможном президентстве Трампа – "надеюсь, что мы не увидим это зло", и поинтересовался, изменилась ли сейчас его точка зрения.

"Хотел бы я знать это до моего выступления", — пошутил Трамп перед тем, как Ципрас начал отвечать.

"Я убедился на встрече, которую имел с президентом, что его подход к делам и способ, с которым он относится к политике, иногда могут быть похожими на дьявольские, но они делаются во благо", — сказал Ципрас, которого явно смутил вопрос.

"США — чрезвычайно важная сила, и их возможности вмешиваться на благо чрезвычайно важны. Я хочу заверить вас, что встреча с ним была чрезвычайно плодотворной. Я ни на секунду не почувствовал, что мне угрожают. Напротив, я чувствовал, что есть плодотворная перспектива преодолеть любые различия и увидеть общую платформу. Я очень оптимистичен после нашей встречи", — сказал Ципрас.

Трамп поблагодарил греческого премьера, добавив, что некоторые страны были обеспокоены его избранием. "У меня очень хорошие отношения со всеми лидерами всех стран, с которыми я встречался. Причина, по которой они волновались, состояла в том, что я не позволю другим странам эксплуатировать нашу страну, США", – сказал американский президент.

Ципрас до прихода к власти в январе 2015 года был одним из самых ярых критиков Америки и американского империализма. В период предвыборной кампании правящая в Греции партия СИРИЗА и сам Ципрас делали ставку на победу Хиллари Клинтон и открыто критиковали Трампа, не допуская вероятности его прихода к власти. Однако ситуация изменилась. Ципрас несколько месяцев добивался встречи с Трампом. Некоторые СМИ называли предстоящую встречу Ципраса с Трампом "вручением верительных грамот президенту планеты".