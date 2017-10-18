Премьер Греции заявил, что больше не считает Трампа "злом"

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после встречи с президентом США заявил, что подход Дональда Трампа к делам и его действия в политике могут казаться дьявольскими, но на самом деле они идут на благо. Таким образом он ответил на вопрос о своих прежних высказываниях о Трампе.
"Хотел бы я знать это до моего выступления", — пошутил Трамп перед тем, как Ципрас начал отвечать.
"Я убедился на встрече, которую имел с президентом, что его подход к делам и способ, с которым он относится к политике, иногда могут быть похожими на дьявольские, но они делаются во благо", — сказал Ципрас, которого явно смутил вопрос.
"США — чрезвычайно важная сила, и их возможности вмешиваться на благо чрезвычайно важны. Я хочу заверить вас, что встреча с ним была чрезвычайно плодотворной. Я ни на секунду не почувствовал, что мне угрожают. Напротив, я чувствовал, что есть плодотворная перспектива преодолеть любые различия и увидеть общую платформу. Я очень оптимистичен после нашей встречи", — сказал Ципрас.
Ципрас до прихода к власти в январе 2015 года был одним из самых ярых критиков Америки и американского империализма. В период предвыборной кампании правящая в Греции партия СИРИЗА и сам Ципрас делали ставку на победу Хиллари Клинтон и открыто критиковали Трампа, не допуская вероятности его прихода к власти. Однако ситуация изменилась. Ципрас несколько месяцев добивался встречи с Трампом. Некоторые СМИ называли предстоящую встречу Ципраса с Трампом "вручением верительных грамот президенту планеты".