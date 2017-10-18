В результате стрельбы у аэропорта Кейптауна ранен один человек

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По меньшей мере один человек получил ранения в результате стрельбы у Международного аэропорта Кейптауна, сообщил главный управляющий воздушной гавани Дион Клоэт.
"Шальная пуля попала в свидетеля перестрелки. К счастью, с этим человеком все в порядке, он получает необходимую медицинскую помощь", — добавил управляющий аэропортом.
По словам Клоэта, скорее всего, инцидент связан с криминалом. Работа воздушной гавани нарушена не была.
В свою очередь, представитель местной полиции Виш Найду заявил агентству Рейтер, что в результате перестрелки пострадали два человека. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.