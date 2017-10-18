Позиция США по КНДР усугубляет проблемы в сфере безопасности, заявил Рябков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиция США по соглашению с Ираном, а также угрозы Вашингтона в адрес КНДР усугубляют нынешние проблемы в сфере безопасности, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В целом, позиция США по вопросу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также непрекращающиеся угрозы силового решения ситуации вокруг КНДР лишь усугубляют существующие проблемы в сфере безопасности и добавляют настораживающих элементов в общую и без того не очень оптимистичную картину в данной сфере", — сказал Рябков.