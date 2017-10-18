Глава Amazon Studios подал в отставку после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку через несколько дней после того, как был отправлен в принудительный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

Временным исполняющим обязанности руководителя компании станет Альберт Чен, который выполнял обязанности Прайса во время его вынужденного отпуска.

Скандал в подразделении сетевого гиганта произошел на волне обсуждения ситуации в другой продюсерской компании — Weinstein Company, глава которой Харви Вайнштейн был уволен, после того как всплыли неприглядные детали его отношений с женщинами, планирующими карьеру в голливудской индустрии.

Вслед за признаниями многих представительниц шоу-бизнеса продюсер Айза Хэкетт (Isa Hackett) рассказала, как в 2015 году Прайс склонял ее к интимной близости, используя грубые выражения. Хэккет является дочерью фантаста Филипа Дика (скончался в 1982 году).