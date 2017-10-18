В Венесуэле на один день перенесли присягу новых губернаторов

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Власти Венесуэлы перенесли церемонию приведения к присяге избранных губернаторов со вторника на среду.

"Пленарная сессия национального учредительного собрания созвана на 11.00 завтрашнего дня", — говорится в сообщении этого органа в его микроблоге в Twitter.

Ранее планировалось, что губернаторы принесут присягу во вторник, однако в этот день состоялась большая пресс-конференция президента Николаса Мадуро, и новые губернаторы от провластной Единой социалистической партии (ЕСПВ) присутствовали на ней.

К тому же до сих пор непонятно, будут ли приносить присягу оппозиционные губернаторы. Оппозиция заявила, что такой процедуры нет в конституции, а вступать в должность они должны перед местными законодательными собраниями. Национальный избирательный совет Венесуэлы также до сих пор не назвал официально победителя в штате Боливар, хотя Мадуро заявил, что победа досталась кандидату от ЕСПВ.

Сам Мадуро подчеркнул, что без присяги ни один губернатор не приступит к исполнению обязанностей.