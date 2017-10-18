Трамп пообщался с семьями американских военных, погибших в Нигере

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США пообщался с семьями четырех погибших в Нигере американских военнослужащих, заявила журналистам пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Он выразил соболезнования от лица благодарной нации и заверил их, что мы никогда не забудем огромные жертвы, которые принесли эти семьи ради нашей страны", — заявила Сандерс.

Ранее африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели четырех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера — Ниамея. Еще двое военнослужащих США в ходе нападения получили ранения.

В африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".

Трампа первоначально критиковали в СМИ за то, что он не поговорил с семьями погибших, в ответ на это президент США заявил, что делает это гораздо чаще, чем его предшественник Барак Обама.