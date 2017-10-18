Во время теракта в Сомали погибли не менее двух американских граждан

На месте взрыва в Могадишо в Сомали

На месте взрыва в Могадишо в Сомали

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. По меньшей мере двое американских граждан погибли в результате теракта в Сомали, сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования всем сомалийцам, особенно тем, кто потерял своих друзей и членов семьи в результате варварской атаки", — сказала она.

По словам Науэрт, "погибли по меньшей мере двое американских граждан".

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц сомалийской столицы — Могадишо. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 300 человек, еще около 300 получили ранения.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.