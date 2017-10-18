США обеспокоены обвинениями в терроризме в адрес их дипперсонала в Турции

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США крайне обеспокоены выдвигаемыми Турцией обвинениями в адрес сотрудника американской дипмиссии в этой стране в терроризме и призывают Анкару предъявить доказательства, сообщил журналистам представитель госдепа.

По сообщениям турецких СМИ, Метин Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.

"Если они действительно считают, что американский персонал вовлечен в терроризм, то покажите нам доказательства. Мы крайне обеспокоены этим, особенно когда союзник по НАТО заявляет, что некоторые люди, работающие на правительство США, были вовлечены в терроризм. После предъявления таких больших обвинений представьте нам доказательства", — сообщил представитель госдепа.

Отвечая на вопрос, были ли предоставлены турецкой стороной какие-либо доказательства, дипломат сообщил, что США "не видели никаких доказательств".

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.