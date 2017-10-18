США обеспокоены обвинениями в терроризме в адрес их дипперсонала в Турции

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США крайне обеспокоены выдвигаемыми Турцией обвинениями в адрес сотрудника американской дипмиссии в этой стране в терроризме и призывают Анкару предъявить доказательства, сообщил журналистам представитель госдепа.
"Если они действительно считают, что американский персонал вовлечен в терроризм, то покажите нам доказательства. Мы крайне обеспокоены этим, особенно когда союзник по НАТО заявляет, что некоторые люди, работающие на правительство США, были вовлечены в терроризм. После предъявления таких больших обвинений представьте нам доказательства", — сообщил представитель госдепа.
Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.
Посольство США 8 октября объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.