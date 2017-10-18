МВБ США подтвердило, что гражданам шести стран разрешат въезд

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство внутренней безопасности США подтверждает, что въезд в США будет разрешен гражданам 6 стран после соответствующего решения суда.

"Мы будем выполнять любой законный ордер суда, но мы рассчитываем на победу по этому делу по апелляции", — говорится в письменном заявлении и. о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк. По ее словам, запрет на въезд граждан 8 стран необходим для обеспечения безопасности страны.

Ранее суд временно запретил реализовывать прокламацию президента Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Чада. Прокламация должна была вступить в силу 18 октября. При этом суд не стал отменять запрет на въезд в США некоторых граждан Венесуэлы и всех граждан КНДР.

Госдепартамент США возобновит выдачу виз гражданам 6 стран после решения суда, сказал ранее РИА Новости во вторник представитель госдепартамента США.