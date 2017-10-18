В Израиле утвердили поселенческую стройку у палестинской столицы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт — РИА Новости. Израильские власти дали добро на возведение почти 300 единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан по соседству с фактической палестинской столицей Рамаллахом, сообщил один из лидеров поселенческого движения, министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль.
"Я счастлив, что получено добро на маркетинг примерно 300 единиц жилья в Бейт-Эле. Правительство выполнило свое моральное обязательство перед жителями", — написал в Twitter Ариэль, который представляет пропоселенческую партию "Еврейский дом".
Стройка станет исполнением обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое тот дал еще пять лет назад при сносе в Бейт-Эле пяти жилых домов, признанных верховным судом Израиля самостроем на частной палестинской земле.
Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" пишет, что строительные проекты на Западном берегу проходят пять этапов согласования, и в случае Бейт-Эля речь идет о преодолении последнего из них.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.