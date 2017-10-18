В Израиле утвердили поселенческую стройку у палестинской столицы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт — РИА Новости. Израильские власти дали добро на возведение почти 300 единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан по соседству с фактической палестинской столицей Рамаллахом, сообщил один из лидеров поселенческого движения, министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль.

Стройка в поселении Бейт-Эль — один из целого ряда подобных проектов, которые во вторник либо получили окончательное одобрение соответствующих инстанций, либо преодолели очередные этапы бюрократического согласования.

"Я счастлив, что получено добро на маркетинг примерно 300 единиц жилья в Бейт-Эле. Правительство выполнило свое моральное обязательство перед жителями", — написал в Twitter Ариэль, который представляет пропоселенческую партию "Еврейский дом".

Стройка станет исполнением обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое тот дал еще пять лет назад при сносе в Бейт-Эле пяти жилых домов, признанных верховным судом Израиля самостроем на частной палестинской земле.

Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" пишет, что строительные проекты на Западном берегу проходят пять этапов согласования, и в случае Бейт-Эля речь идет о преодолении последнего из них.

По данным англоязычного интернет-сайта Times of Israel, во вторник различные стадии согласования, вплоть до финальной, прошли еще почти 1,3 тысячи квартир и односемейных домов для еврейских поселенцев. Ожидается, что в среду соответствующие структуры израильского министерства обороны продолжат рассмотрение строительных проектов.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.