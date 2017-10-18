В Белом доме заявили, что американцы будут "умолять" Трампа о втором сроке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Граждане США будут умолять президента страны Дональда Трампа баллотироваться на второй срок, заявила в эфире передачи Hew Hewitt Show, которая транслируется на радио Salem Radio Network, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, первые девять месяцев, которые Трамп провел на посту главы государства, были "невероятно успешными". Если следующие годы президентского срока сложатся для него столь же удачно, американцы будут "умолять" его переизбраться еще на четыре года, сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома также выразила уверенность, что Трампу перед президентскими выборами без проблем удастся стать кандидатом от Республиканской партии.

Рейтинг одобрения деятельности Трампа с момента занятия им поста президента США снижался и достигал минимального в истории США значения в 38%, однако затем стабилизировался и в августе составил 45%.