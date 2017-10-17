Экс-советник штаба Трампа Пейдж вызван в сенат для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж вызван повесткой в сенат США для дачи показаний, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Повестка означает, что Пейдж обязан явиться в сенат, иначе ему в теории может грозить уголовное преследование за неуважение к конгрессу. Повестку направляют обычно в том случае, если вызываемое лицо отказывается от дачи показаний. За отказ явиться по повестке при этом наказывают далеко не всегда.

В прошлом Пейдж работал в инвестиционной фирме Merril Lynch, а теперь руководит фирмой Global Energy Capital. Он также некоторое время сотрудничал с предвыборным штабом Трампа. По данным на сайте фирмы Пейджа, он в прошлом консультировал "Газпром" и РАО "ЕЭС России". На этом основании Пейдж оказался одной из фигур в расследовании "связей Трампа с Россией", которое ведут ФБР и два комитета палаты представителей.

Пейдж многократно объяснял свою роль в кампании Трампа тем, что часто бывал в небоскребе, принадлежащем Трампу, обедал в местных кафе и заходил в штаб-квартиру Трампа. При этом сотрудники Трампа говорили, что будущий президент США даже никогда не встречался с Пейджем и тот не играл важной роли в предвыборном штабе. Пейдж также обвинял "режим Барака Обамы и Хиллари Клинтон" в преследованиях по религиозному признаку — Пейдж считает, что при Обаме его подвергли слежке за католическую веру. В новом письме он заявляет, что администрация Обамы занималась "пропагандой, фейковыми новостями, кражей политической информации, утечкой компрометирующего материала, политическими убийствами, теневыми сделками и связями, контролем над инвестициями и компрометацией политиков".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Трамп также называл безосновательными предположения о его связях с Россией.