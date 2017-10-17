КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 17 окт — РИА Новости. Действия американских властей, которые сняли российские флаги со зданий, принадлежащих России, в Сан-Франциско и Вашингтоне, являются неприемлемыми и позорными, заявил во вторник бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Это неприемлемо и позорно для США, такие действия, потому что это наша собственность", — заявил экс-посол журналистам в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, он не ожидал таких действий от США, а также не берется предсказать, может ли Вашингтон пойти на какие-либо еще недружественные шаги. "Я вам искренне скажу, что я в жизни не допускал, что США могут пойти на эти (шаги). Поэтому как я могу предсказывать", — сказал он.

По его мнению, ухудшение отношений между странами началось после истории с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который передал СМИ данные о слежке за американскими гражданами.

"Ухудшение отношений — это тоже долгий период. Я бы начал отсчет со (экс-сотрудника спецслужб США Эдварда – ред.) Сноудена, с этого пошло все хуже, хуже и хуже и увенчалось нынешним состоянием. Жаль, потому что США теряют хорошую возможность иметь партнера", — рассказал Кисляк.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.