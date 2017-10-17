Ципрас пригласил Трампа посетить Грецию

АФИНЫ, 17 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригласил президента США Дональда Трампа посетить Грецию.

"Я думаю, что у вас будет возможность посетить Грецию, вы желанный гость", — сказал Ципрас во время переговоров в расширенном составе в Белом доме.

Небольшое включение с переговоров показало греческое общественное телевидение ERT.

Трамп на переговорах заявил, что греки пользуются абсолютной поддержкой Америки.

"Я поздравляю вас со всем, что вы сделали. Я знаю, что у вас очень динамичное восстановление, особенно в области туризма, вы ставите рекорд. Греция — прекрасное место, у меня много друзей в Греции, и мы с вами. Мы действительно с вами, и для нас честь принимать вас здесь сегодня", — сказал Трамп.