Парламент Турции продлил на три месяца режим чрезвычайного положения

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Парламент Турции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, за внесенный правительством законопроект проголосовало большинство парламентариев.
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он четыре раза продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.