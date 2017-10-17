Заявление Трампа не окажет влияния на нефтяные проекты, сообщили в Иране

Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана. Архивное фото

Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана. Архивное фото

ЛОНДОН, 17 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по ядерной программе Ирана не окажет существенного влияния на нефтяные проекты в стране, заявил в ходе выступления на конференции Oil and Money замминистра нефти Ирана Амир Замани Нийя.

"Я уверен, что заявление, а также стратегическая политика между США и Ираном, которая умещается в пять предложений,… окажет небольшое или вовсе никакого влияния на будущие планы в нефтяной индустрии", — сказал он.

Он также отметил, что никто в стране или среди партнеров Ирана не удивился этому заявлению.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, которое снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции. При этом президент не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.