"Кризисный менеджер Европы" Шойбле выдвинут на пост главы бундестага

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Уходящий министр финансов ФРГ, "менеджер немецкого единства" и "кризисный менеджер Европы", "кронпринц" при канцлере Гельмуте Коле и "запасной канцлер" при Ангеле Меркель, Вольфганг Шойбле официально выдвинут на пост президента немецкого бундестага (парламента ФРГ) в ходе заседания фракции ХДС/ХСС во вторник.

Ранее другие фракции выразили поддержку кандидатуре Шойбле. Президент бундестага — второе лицо в государстве после федерального президента. Как правило, его выдвигает самая многочисленная парламентская фракция. С 2005 года эту должность занимает депутат от ХДС Норберт Ламберт, чьи полномочия будут завершены в ходе конституционного заседания бундестага нового созыва 24 октября.

18 сентября 2017 года Шойбле исполнилось 75 лет. Спустя несколько дней после этого события, на выборах в бундестаг 24 сентября политический тяжеловес, с 1972 года заседающий в немецком парламенте, выиграл прямой мандат в родном Оффенбурге в избирательном округе Баден-Вюртемберг.

Он был главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге и председателем ХДС, руководителем ведомства канцлера, министром внутренних дел, министром финансов. На протяжении многих лет он входит в первую пятерку политиков страны, периодически демонстрируя лучший результат, чем действующий канцлер Меркель.

Покушение на "кронпринца"

В октябре 1990 года в городе Оппенау на Шойбле, который участвовал в очередной избирательной кампании, было совершено покушение. Две пули из револьвера попали в шею и спину Шойбле. Политик был парализован на месте.

Стрелявшим оказался Дитер Кауфман. Впоследствии он был признан недееспособным и направлен в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2004 году.

После операций и сложного периода восстановления Шойбле продолжил политическую борьбу в инвалидном кресле. Его семья — жена и четверо детей — настаивала на том, чтобы он оставил политику, но Шойбле сказал, что у него "не могут забрать последнее".

"Черные кассы" ХДС

В 1997 году Гельмут Коль заявил, что хотел бы видеть Шойбле своим преемником на посту канцлера на выборах в 2002 году. Проигрыш ХДС во главе с "канцлером единства" на выборах в 1998 году приблизил Шойбле еще на шаг к желанному посту — после поражения Коля на выборах, он стал новым председателем ХДС и возглавил фракцию ХДС/ХСС в бундестаге.

Но с таким трудом выстроенная блестящая карьера оказалась разрушена самым громким послевоенным политическим скандалом в Германии. Речь идет о "черных кассах" ХДС.

В ноябре 1999 года немецкие СМИ сообщили, что часть средств от партийных спонсоров не декларировались руководством ХДС на протяжении многих лет. Речь шла о миллионах немецких марок, которые использовались по личному усмотрению лидеров партии. К тому времени почетный председатель ХДС и экс-канцлер Коль взял на себя ответственность за данные нарушения, заплатив 300 тысяч марок штрафа во избежание судебного процесса.

Шойбле до последнего отрицал факты получения партией неучтенных денег от спонсоров как в ходе заседаний бундестага в 1999 году, так и через 16 лет — в интервью журналистам немецкого телеканала ARD для документального фильма "Шойбле: власть и бессилие", который был продемонстрирован в августе 2015 года.

Он попытался при помощи генсека партии Ангелы Меркель, которую избрали на высокий пост по предложению Шойбле, переложить вину за возможные нарушения на Коля и вообще всячески дистанцироваться от бывшего лидера.

Меркель опубликовала в декабре 1999 года в газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" статью, в которой призывала партию "поверить, что и без старого боевого коня, как себя часто называл Гельмут Коль, сможет продолжить борьбу со своими политическими противниками".

Но "крови Коля" немецкой прессе и общественности было недостаточно. Рейтинг ХДС падал, а партия готовилась к выборам. В интервью каналу ARD 10 января 2000 года Шойбле признался, что принял на нужды партии 100 тысяч марок от бизнесмена, который работал в военно-промышленном комплексе, и передал конверт с деньгами, не вскрывая его, казначею ХДС Бригитте Баумайстер. Сама казначей заявила, что деньги были внесены в партийную кассу. Впоследствии эти 100 тысяч не "всплыли" ни в одном финансовом отчете партии, их следы потерялись навсегда.

В середине февраля 2000 года Шойбле покинул пост главы партии и фракции в бундестаге. В апреле 2000 года Меркель, не пользовавшаяся широкой поддержкой в высших эшелонах партии, но формально не причастная к скандалу вокруг "черных касс", была утверждена на посту председателя ХДС.

"Запасной канцлер"

В сентябре 2000 года Шойбле извинился в бундестаге перед немецкой общественностью за то, "что ХДС нес ответственность за нарушение законов", а также перед депутатами — за лжесвидетельство о контактах с военно-промышленным лобби.

В качестве министра внутренних дел (с 2005 года) и министра финансов (с 2009 года) Шойбле остается одним из самых доверенных лиц Меркель. Он сопровождал канцлера почти на всех самых важных международных встречах.

Однако Шойбле никогда не оставался в тени Меркель, он самостоятельный и очень авторитетный политик. Позиция "запасного канцлера" в отношении кризиса евро, ситуации вокруг задолженности Греции, выхода Великобритании из ЕС или притока беженцев остается определяющей в ХДС.

Шойбле выступает за сохранение единства Европы и европейской валюты. Что касается национальной экономики, то он впервые с 1969 года добился бездефицитного бюджета для страны — знаменитого "черного нуля" (черный — цвет ХДС), ставшего серьезным "победным аргументом" партии на выборах в бундестаг в 2017 году.

В 2010 году здоровье политика серьезно ухудшилось, появились слухи о том, что он покинет правительство. Меркель убедила его остаться и предоставила министру время для восстановления.

Шойбле — кавалер более 20 немецких и европейских наград, член совета и правления более 15 фондов и обществ, в том числе член кураториума Немецкого фонда параплегии (паралич обеих нижних или обеих верхних конечностей) и член совета фонда при международном НИИ параплегии в Цюрихе.