В ЕС считают, что надо готовиться к диалогу о будущих отношениях с Лондоном

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу на уровне 27 остающихся в нем стран необходимо начать внутреннюю подготовку ко второй фазе переговоров о Brexit, а именно к переговорам о структуре будущих отношений ЕС с Великобританией и переходном периоде в них, заявил заместитель министра по делам ЕС председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасикас на брифинге.

"Существенного прогресса в переговорах на данный момент нет. Касательно следующей их фазы: Евросоюз на уровне 27 стран должен начать внутренние подготовительные дискуссии, чтобы быть готовыми к следующей фазе, когда будет достигнут существенный прогресс. Это еще не означает мандата на открытие переговоров о будущих отношениях", — сказал он.

Ранее во вторник высокопоставленный чиновник в ЕС рассказал журналистам, что Евросоюз может начать подготовительную работу ко второму этапу переговоров по Brexit. Исходя из слов источника, это может быть отражено в заключениях саммита глав государств Евросоюза, который пройдет в конце текущей недели.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Эти вопросы относятся к первому этапу дискуссий о Brexit.

Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет начинать переговоры о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.