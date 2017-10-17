Жители ЛНР приняли участие во флешмобе ко Всемирному фестивалю молодежи

Более 1000 человек приняли участие во флешмобе, посвященном XIX Всемирному фестиваля молодежи и студентов. Алчевск

Более 1000 человек приняли участие во флешмобе, посвященном XIX Всемирному фестиваля молодежи и студентов. Алчевск

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Более тысячи представителей молодежных организаций самопровозглашенной Луганской народной республики исполнили "Гимн демократической молодежи" в честь XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в РФ, сообщили во вторник журналистам в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября, его основные мероприятия проводятся в Сочи. Участниками фестиваля стали порядка 20 тысяч человек из более чем 180 стран. Делегация представителей молодежных общественных организаций и студентов ЛНР также принимает участие в мероприятии.

"Один из самых массовых песенных флешмобов прошел сегодня в Алчевске. Более тысячи юношей и девушек — активисты молодежных организаций "Молодежь за мир", "Молодая гвардия", Молодежного совета при главе администрации города Алчевска собрались на главной площади города, чтобы исполнить "Гимн демократической молодежи", который еще в 1947 году стал символом Всемирного фестиваля молодежи и студентов", — сообщили в ведомстве.

Участники флешмоба выстроились в символ XIX Всемирного фестиваля – разноцветную ромашку, чтобы еще раз показать свою причастность к молодежному движению планеты.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.