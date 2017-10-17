ЕС не уверен, что к декабрю будет достигнут прогресс в переговорах о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не уверен, что существенный прогресс на первой фазе переговоров о Brexit будет достигнут к декабрю, однако надеется на это, заявил журналистам во вторник высокопоставленный чиновник в ЕС.

"Мы не уверены, но мы надеемся", — сказал он.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет начинать переговоры о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.

При этом страна должна покинуть Евросоюз, как предполагается сейчас, к концу марта 2019 года.