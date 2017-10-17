При столкновении у Рады пострадали около десяти митингующих

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Около десяти митингующих обратились за медицинской помощью после столкновений с полицией у здания Верховной рады в Киеве, сообщил РИА Новости во вторник медик бригады скорой помощи, которая дежурит на месте событий.

"Около 10 человек обратились за помощью. Всем оказана помощь", — сказал собеседник агентства.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Вечером между демонстрантами и силовиками возникла стычка, при попытке протестующих пройти без досмотра к месту митинга, по данным полиции, пострадал минимум один силовик.