В МИД России заявили об обострении обстановки около Корейского полуострова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Обстановка в районе Корейского полуострова обострилась из-за проходящих 16-26 октября военно-морских учений Южной Кореи и США, заявили во вторник в МИД РФ.

"КНДР, Республика Корея, КНР, Япония – обострение обстановки в регионе 16-26.10 в период совместных военно-морских учений Республики Корея и США", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ, опубликованном в Twitter.

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