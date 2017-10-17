В Турции число погибших после обвала на шахте возросло до шести

АНКАРА, 17 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Число шахтеров, погибших под завалом в угольной шахте в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, выросло до шести, сообщает агентство DHA во вторник.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Турецкие СМИ сообщили об обвале пород на одной из угольных шахт в Ширнаке. Один шахтер спасен, спасательная операция по поиску еще одного шахтера продолжается.

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Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что шахта, на которой произошел обвал, была официально закрыта.

"Шахта, на которой произошла авария, работала нелегально. Лицензия на ее деятельность была приостановлена в 2013 году по причине несоответствия требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства.