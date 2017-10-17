Глава Белоруссии поздравил Жээнбекова с избранием президентом Киргизии

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием президентом Киргизии, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. Жээнбеков побеждает после предварительного подсчета 100% голосов, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы ЦИК Нурия Ташполотова. Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю его избрания президентом.

"Своим волеизъявлением граждане Киргизии поддержали курс на обеспечение социально-политической стабильности, поступательное экономическое развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", — процитировали в пресс-службе белорусского лидера слова Лукашенко.

По информации пресс-службы, Лукашенко выразил уверенность, что богатый опыт Жээнбекова в качестве руководителя будет способствовать углублению разнопланового сотрудничества между Белоруссией и Киргизией, а также расширению интеграционного взаимодействия.