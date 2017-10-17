Глава Белоруссии поздравил Жээнбекова с избранием президентом Киргизии

МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием президентом Киргизии, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. Жээнбеков побеждает после предварительного подсчета 100% голосов, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы ЦИК Нурия Ташполотова. Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Жээнбекову по случаю его избрания президентом.
"Своим волеизъявлением граждане Киргизии поддержали курс на обеспечение социально-политической стабильности, поступательное экономическое развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", — процитировали в пресс-службе белорусского лидера слова Лукашенко.
По информации пресс-службы, Лукашенко выразил уверенность, что богатый опыт Жээнбекова в качестве руководителя будет способствовать углублению разнопланового сотрудничества между Белоруссией и Киргизией, а также расширению интеграционного взаимодействия.