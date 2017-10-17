Новак в конце года может встретиться с вице-президентом ЕК Шефчовичем

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что может встретиться с вице-президентом Еврокомиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем в конце года, конкретной даты пока нет.

"Конкретной даты нет. В принципе, договаривались встретиться в конце года, поэтому, я думаю, когда будет известно о конкретной договоренности по датам — сообщим", — сказал министр журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".

В начале сентября Новак говорил, что может встретиться с Шефчовичем осенью. Одной из тем планируемой встречи он называл строительство газопровода "Северный поток-2" в‎ контексте новых санкций США против России.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.