Бывший глава МИД Латвии не чувствует опасности от России для Прибалтики

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Нет никакой опасности от РФ для Прибалтики, а заявления по этому поводу некоторых прибалтийских политиков — всего лишь политические лозунги, считает экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

"Никогда", — ответил Юрканс на вопрос, чувствует ли он какую-то опасность для Прибалтики.

"Это просто политические лозунги. Просто те люди, которые живут в прошлом, и люди, которые не понимают, что произошло в Грузии, кто начал войну, и что было на Украине", — пояснил экс-министр иностранных дел Латвии в кулуарах XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"После 2014 года началась массированная милитаризация общественного мнения (в Прибалтике). Как выйти из этой ситуации, когда есть политики, уверенные, что НАТО обеспечит мир? Я считаю, что НАТО без России мир не обеспечит", — добавил он.

По мнению политика, отчасти в этом виновата экономическая ситуация в Прибалтике.

"Проблема наша в том, что экономический кризис, который произошел в 2008 году, породил национализм. Этот национализм, умноженный на бедность — это серьезная проблема, болезненная", — считает Юрканс.

"Мы (общественность Прибалтики, — ред.) ничего не решаем. Мы стоим спиной к России, потому что нас так повернули, к сожалению. Развернуться лицом к России — это задача для политиков Латвии номер один. Потому что не только политический аспект, но еще и экономический. Плюс к этому — у нас полмиллиона людей (в Латвии) — это русские люди", — сказал он.