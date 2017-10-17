В Японии сожалеют о возобновлении США полетов CH-53E на Окинаве

ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. Вооруженные силы США в Японии возобновляют с 18 октября в обычном режиме полеты транспортных вертолетов CH-53E, один из которых разбился на Окинаве неделю назад, и это решение вызвало сожаление в Токио.

"Вертолеты CH-53E Super Stallion, размещенные здесь, возобновят нормальные летные операции в среду 18 октября, после уведомления правительства Японии и местных префектурных властей Окинавы", — говорится в сообщении, распространенном командованием 3-й дивизии корпуса морской пехоты США в Японии.

Согласно сообщению, авиационные эксперты провели "тщательное рассмотрение документации по техобслуживанию" и не нашли никаких технических проблем.

В ответ на решение возобновить полеты вертолетов министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил журналистам в своем ведомстве, что сожалеет по этому поводу.

"В ситуации, когда нет достаточных объяснений в плане безопасности, это одностороннее объявление корпуса морской пехоты вызывает крайнее сожаление", — приводит слова министра агентство Киодо.

Как сообщалось ранее, вертолет CH-53E с американской военной базы Футэмма разбился на Окинаве 11 октября. Инцидент произошел при попытке экстренной посадки из-за пожара на борту. По сообщениям японских СМИ, в результате аварии пострадавших не было. После аварии США приостановили полеты CH-53E.