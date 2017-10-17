В исламской коалиции рассказали о средствах борьбы с терроризмом

МАНАМА (Бахрейн), 17 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Борьба с терроризмом не должна ограничиваться военными средствами, считает исполняющий обязанности генерального секретаря исламской коалиции Абдаллилах бен Осман ас-Салех.

"Мы не должны ограничивать себя военными действиями и мерами безопасности, борьба с терроризмом должна включать, прежде всего, противодействие экстремистской идеологии с помощью той же идеологии, финансированию террористических группировок, выстраивание коммуникации с людьми. Терроризм — трансграничное явление и на волне культуры, ", — отметил ас-Салех на открытии конференции MEMAC, посвященной военным коалициям на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что деятельность созданной по инициативе Саудовской Аравии исламской коалиции не направлена против какой-либо страны, национальности или религиозной группы. "Коалиция направлена только против терроризма и жестокого экстремизма, а также нацелена помогать государствам противодействовать терроризму на местном, региональном и международном уровнях", — сказал ас-Салех.

Кроме того, по его словам, коалиция призвана побуждать страны "прививать на местном уровне культуру, направленную против террористической идеологии".

В декабре 2015 года Саудовская Аравия объявила о создании исламской коалиции, в которую вошла 41 страна.