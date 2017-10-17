Политолог увидел в заявлениях Киева по миссии ООН попытку обойти "Минск-2"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Предложения Киева по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе являются способом обойти выполнение минских соглашений, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Украинский вариант приведет к полному неисполнению минских соглашений", — сказал Чеснаков, выступая в рамках тематического круглого стола. По его словам, доступ миротворцев ко всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приведет к тому, что миссия ООН, по сути, возьмет на себя функции Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, тогда как та "будет выведена за рамки урегулирования конфликта".

Результатом подобных действий, по мнению аналитика, станет развал "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия), поскольку в ней "не будет необходимости". В свою очередь минские переговоры также станут невозможны. "На основании чего они будут собираться, если все механизмы будут в руках ООН?" – отметил Чеснаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.