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США попали в ловушку своих геополитических представлений, заявили в Китае

13:5517.10.2017
(обновлено: 14:00 17.10.2017)
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© Flickr / Rita HeineВид на Шанхай. Архивное фотоВид на Шанхай. Архивное фото
© Flickr / Rita Heine

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 17 окт — РИА Новости. США оказались в ловушке своих геостратегических представлений и в результате упустили возможность решить проблему Корейского полуострова, заявила председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
США подтолкнули КНДР к обладанию водородной бомбой, заявил глава делегации
Всекитайское собрание народных представителей — парламент Китайской Народной Республики. Согласно Конституции КНР — высший орган государственной власти страны.

"США, с нашей точки зрения, пытаются вмешаться в морской и территориальный конфликты в Южно-Китайском море. Но беспокойство вызывает то, что эти споры могут быть следствием геополитического и стратегического соперничества между державами. Одним из наглядных примеров является кризис на Корейском полуострове. Опять же, США оказались в ловушке своего геостратегического мышления и снова упустили возможность решить эту ядерную проблему", — заявила Фу Ин, выступая на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Валентина Матвиенко выступает на церемонии открытия 137-й Ассамблеи МПС в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Матвиенко: нагонять страх на КНДР новыми учениями США и Южной Кореи опасно
Глава комитета по международным делам парламента КНР отметила, что в результате таких необдуманных действий в мире наблюдается "очень серьезный кризис ядерного распространения". По ее оценке, глобальное сотрудничество в области безопасности сейчас не соответствует уровню угрозы экстремизма и терроризма.

"Невозможно достичь единого международного глобального действия, если крупные державы будут действовать только лишь из своих геополитических соображений", — резюмировала она.

В последнее время США проявляют активность в Азиатском регионе, что встречает настороженную реакцию, а порой и протесты китайской стороны. Вашингтон проводит совместные учения со своими союзниками в регионе — Южной Кореей и Японией, а также настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе, игнорируя позицию Пекина по спорным островам в Южно-Китайском море.

Совместные учения Южной Кореи и США
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Эксперт рассказал о возможном ответе КНДР на учения США и Южной Кореи
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В начале октября министерство обороны Китая выразило протест против действий США, миноносец которых накануне без разрешения китайских властей вошел в акваторию китайских островов Сиша. В оборонном ведомстве сообщили, что Китай намерен усилить уровень своих оборонных возможностей из-за подобных действий ВС США в районе Южно-Китайского моря. Эскадренный миноносец ВМС США Chafee без разрешения китайских властей 10 октября самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша для проведения так называемой операции по обеспечению "свободы навигации". Китайская сторона направила военные корабли и самолеты, которые провели идентификацию и сделали предупреждение американскому кораблю, чтобы он покинул воды Китая.

Также озабоченность Китая вызывает позиция и агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в отношении КНДР. В своей речи на Генассамблее ООН Трамп пообещал уничтожить КНДР, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам. Пекин неоднократно призывал обе стороны снизить накал высказываний.

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