Косачев: СФ призовет ЕС повлиять на США для сохранения ядерной сделки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Совет Федерации обратится к парламентариям европейской части "шестерки" — Франции, Германии и Великобритании — с предложением оказать влияние на конгрессменов США для сохранения ядерной сделки с Ираном по атому, сообщил во вторник РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Косачев пояснил, что сами российские сенаторы не могут напрямую обратиться к своим американским коллегам по этому вопросу.
Парламентарий ответил, что сейчас есть "реальная" возможность для выработки совместных подходов к СВПД с тем, чтобы убедить США в непродуктивности предлагаемых мер не столько с Ираном, но и со всеми другими участниками этих договоренностей. "Как представляется, кроме США, у всех других стран позиции совпадают до деталей. Никто не высказывает претензий в адрес Ирана. Все остальные считают эту договоренность эффективной, действующей и заслуживающей всемерной поддержки. И, как я понимаю, все в равной степени обеспокоены тем, что делают сейчас США", — заявил Косачев.
Косачев сообщил, что у Совфеда есть "устойчивые" связи с парламентом Ирана, и сенаторы поинтересуются у своих иранских коллег, "насколько здесь востребовано парламентское измерение".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.