Косачев: СФ призовет ЕС повлиять на США для сохранения ядерной сделки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Совет Федерации обратится к парламентариям европейской части "шестерки" — Франции, Германии и Великобритании — с предложением оказать влияние на конгрессменов США для сохранения ядерной сделки с Ираном по атому, сообщил во вторник РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Да, безусловно", — ответил он на вопрос, будет ли Совфед связываться специально с парламентариями этих стран, чтобы те постарались убедить американских конгрессменов в непродуктивности предлагаемых США мер в отношении Ирана.

Косачев пояснил, что сами российские сенаторы не могут напрямую обратиться к своим американским коллегам по этому вопросу.

"У российских парламентариев нет прямых контактов с американскими конгрессменами — не по нашей вине. Поэтому, думаю, здесь должны прилагать соответствующие усилия западные страны, представленные в "шестерке" — Великобритания, Франция, Германия. И с нашей стороны соответствующий импульс в их адрес будет обязательно послан", — сообщил он.

Парламентарий ответил, что сейчас есть "реальная" возможность для выработки совместных подходов к СВПД с тем, чтобы убедить США в непродуктивности предлагаемых мер не столько с Ираном, но и со всеми другими участниками этих договоренностей. "Как представляется, кроме США, у всех других стран позиции совпадают до деталей. Никто не высказывает претензий в адрес Ирана. Все остальные считают эту договоренность эффективной, действующей и заслуживающей всемерной поддержки. И, как я понимаю, все в равной степени обеспокоены тем, что делают сейчас США", — заявил Косачев.

По его словам, Москва и Тегеран должны активно консолидировать усилия в этом направлении, однако делать это необходимо "в гораздо более широком формате". "Не стоит России брать на себя какие-то специфические функции адвоката Ирана. Это работа, которую нужно делать коллективно", — убежден сенатор.

Косачев сообщил, что у Совфеда есть "устойчивые" связи с парламентом Ирана, и сенаторы поинтересуются у своих иранских коллег, "насколько здесь востребовано парламентское измерение".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.