В Дубае разрабатывают новый механизм регистрации беспилотников

ДУБАЙ, 17 окт — РИА Новости. Гражданская авиация работает над созданием в Дубае нового механизма, который позволит туристам регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в интернете и получать лицензию онлайн, сообщает издание Khaleej Times.

Сейчас в Дубае запрещено пользоваться дронами без лицензии и регистрации беспилотника в соответствующей системе. Кроме того, в Дубае действует единая система мониторинга БПЛА, созданная с целью воспрепятствования полётам дронов в запрещённых местах. Эти ограничения были введены после того, как запускаемые любителями беспилотники нередко становились причиной приостановки работы международного аэропорта, что приводило к отмене и задержкам рейсов, отмечает издание.

По словам главы отдела безопасности воздушного пространства управления гражданской авиации Дубая Майкла Рудольфа, начиная с 2016 года только в одном из популярных туристических мест, у отеля-"паруса" на одном из дубайских пляжей, были изъяты 12 дронов, сообщает Khaleej Times.

Что касается резидентов ОАЭ, они тоже должны зарегистрировать свой дрон в управлении и получить лицензию на управление им, добавляет издание.

К концу года управление ожидает регистрацию около пяти тысяч дронов, отмечает издание. При этом регистрация и лицензия обойдутся опытным "пилотам" в 350 дирхамов (95 долларов), а любителям, которым нужна тренировка, — в 950 дирхамов (260 долларов).