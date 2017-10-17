Рябков назвал безрезультатными попытки поставить под вопрос СВПД по Ирану

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Попытки поставить под вопрос Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе безрезультатны, заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я уверен, что попытки поставить СВПД под вопрос, в какую бы упаковку, в какую бы обертку это ни укладывалось, — эти попытки не принесут результата", — сказал Рябков.

"В принципе, очевидно, я думаю, для подавляющего большинства членов международного сообщества, что действующий документ близок к оптимальному", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.