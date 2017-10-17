Порошенко надеется на быстрое рассмотрение закона о депутатском иммунитете

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная рада безотлагательно рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Порошенко во вторник внесен в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

"Как и обещал в своем послании в начале сентября, снова внес в Верховную раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности. Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности", — написал Порошенко в Facebook.

При этом во вторник возле здания Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после начала уголовного расследования против ряда депутатов.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пояснил, что в связи с отменой неприкосновенности судей ранее одобренный Конституционный судом законопроект теряет свою актуальность и необходимо будет начать процедуру заново. Пока депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины и предполагает запрет на привлечение парламентариев к уголовной ответственности, задержание или арест их без согласия парламента.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. В случае позитивного заключения Конституционного суда Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент уже на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон окончательно.