В МИД Казахстана заявили о приверженности сотрудничеству с Киргизией

АСТАНА, 17 окт — РИА Новости. Астана подтверждает приверженность укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Бишкеком, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Казахстан подтверждает свою твердую приверженность к дальнейшему укреплению взаимовыгодных и добрососедских отношений дружбы и сотрудничества с Кыргызской Республикой", — сказал Абдрахманов журналистам после заседания правительства.

Он отметил, что Казахстан позитивно оценивает итоги состоявшихся 15 октября выборов президента Киргизии и разделяет оценки, которые были даны международными наблюдателями.

"Казахстан с уважением относится к волеизъявлению кыргызского народа, который сделал выбор в пользу конкретного кандидата… Мы с удовлетворением констатируем заявления новоизбранного президента о том, что он с уважением относится к президенту Казахстана и главам других соседних с Кыргызстаном государств. Это свидетельствует о том, что новый президент Республики Кыргызстан проявляет ответственность в выстраивании отношений со своими соседями", — сказал Абдрахманов.

Выборы президента прошли в Киргизии в воскресенье. ЦИК Киргизии сообщил, что, по предварительным данным, кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54% голосов на выборах главы республики. Ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Жээнбекову с поздравлением в связи с избранием на пост президента.