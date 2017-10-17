Глава МИД Китая выразил соболезнования в связи с терактом в Сомали

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

На месте врзыва в Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И направил телеграмму с соболезнованиями МИД Сомали в связи с терактом в Могадишо, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Министр иностранных дел КНР Ван И выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей, а также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

В субботу, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. По последним данным в результате взрыва погибли не менее 300 человек, еще порядка 300 получили ранения.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.