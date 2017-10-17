Глава МИД Китая выразил соболезнования в связи с терактом в Сомали

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И направил телеграмму с соболезнованиями МИД Сомали в связи с терактом в Могадишо, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
В субботу, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. По последним данным в результате взрыва погибли не менее 300 человек, еще порядка 300 получили ранения.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.