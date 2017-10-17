Член конгресса индейцев раскритиковал вероятную отмену Obamacare

МИЛУОКИ, 17 окт — РИА Новости. Возможная отмена администрацией США реформы здравоохранения экс-президента Барака Обамы Obamacare сильно повлияет на коренные американские племена индейцев, заявил РИА Новости кандидат в президенты Национального конгресса американских индейцев (НКАИ) Джефферсон Кил.
"Это окажет жесткое воздействие на индейскую землю… Если они отменят платежи Medicaid, это сильно повлияет на землю индейцев и на нашу способность служить нашим гражданам", — сказал Кил.
В результате реформы Obamacare, принятой при предшественнике нынешнего президента США Дональда Трампа — президенте Бараке Обаме — американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным.
Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.