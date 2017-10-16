Трамп отверг обвинения против него в сексуальных домогательствах

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него в сексуальных домогательствах являются "фейковыми новостями".

"Фейковые новости", — сказал Трамп, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать обвинениях против него в сексуальных домогательствах.

В ходе прошлогодней предвыборной кампании в США было опубликовано видео 11-летней давности с участием Трампа. На записи миллиардер, который тогда не собирался баллотироваться в президенты, в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда". Позднее кандидат в президенты принес публичные извинения и пояснил, что сказанное было "мужским трепом в раздевалке". После публикации видео несколько видных республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов президента. На волне скандала с записью 2005 года более 10 женщин заявили о приставаниях Трампа.