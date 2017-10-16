В Австрии начали расследование против журнала, сравнившего Курца с Гитлером

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Австрийское управление по защите конституции и борьбе с терроризмом открыло расследование в отношении немецкого сатирического журнала Titanic, назвавшего министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца "маленьким Гитлером" и предложившего его убить, пишет газета Standart.

Ранее Titanic разместил в Twitter пост c фотографией Курца и подписью: "Наконец можно убить маленького Гитлера!".

В ответ на это сообщение полиция Вены написала, что информация о нем была передана в соответствующую инстанцию. Отвечая на запрос Standart, управление по защите конституции и борьбе с терроризмом подтвердило, что против Titanic открыто расследование.

В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем, за ней следует право-националистическая Австрийская партия свободы (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте, станут известны через несколько дней.

Главу австрийского МИД не в первый раз сравнивают с Гитлером. В июле такое сравнение уже использовал Сальваторе Мартелло, мэр итальянского города Лампедуза, расположенного на одноименном острове, который стал одним из главных европейских центров по приему нелегальных мигрантов, из-за резких высказываний Курца по поводу политики в отношении беженцев.