ЕС будет дипломатически давить на 25 стран, нарушающих санкции по КНДР

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза намерены координировать дипломатическое давление на 25 стран, чтобы обеспечить выполнение ими санкций СБ ООН по КНДР, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По итогам обсуждения ситуации вокруг КНДР в понедельник Совет ЕС сообщил, что "министры договорились активно продвигать строгое выполнение всех резолюций Совета Безопасности ООН всеми странами-членами ООН".

"Речь идет, в первую очередь, о совместных скоординированных действиях стран-членов. Есть список, если я не ошибаюсь, из 25 третьих стран, в отношении которых мы с конца этой недели будет действовать", — сказала Могерини журналистам, комментируя достигнутые договоренности.

По ее словам, "сами по себе скоординированные действия стран-членов ЕС и других международных партнеров — это важное дипломатическое давление".

"Мы надеемся, что это приведет к результатам, по крайней мере, в некоторых странах", — заявила глава дипломатии ЕС.

Комментируя решение министров, европейский дипломат сообщил журналистам, что речь идет, в частности, о таких странах, как Ангола, Вьетнам, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камбоджа, Фиджи и Эритрея.